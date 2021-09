Sané wie früher Ribéry und Robben - Kolumne von Effenberg

In Spielen, in denen er kritisch gesehen wurde, hat er nicht für die anderen mitgearbeitet. Das war früher bei Franck Ribéry und Arjen Robben auch so. Sie haben manchmal nicht zurückgearbeitet, wenn sie den Ball verloren haben. Sie haben das geändert und sind dadurch in die Weltklasse aufgestiegen. Bei Leroy war das auch so, bei ihm ging oft der Kopf runter, wenn er eine schlechte Aktion hatte. Jetzt arbeitet er nach hinten und das sehen die Fans und auch die Mitspieler, die ihn loben.