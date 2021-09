Sebastian Schindzielorz und Felix Kroos zu Gast im Doppelpass auf SPORT1

Der STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 diskutiert am Sonntag live ab 11:00 Uhr unter anderem über den Weg des VfL Bochum, der an diesem Spieltag beim FC Bayern antritt, und über den FCB und die Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka sowie den holprigen Start von RB Leipzig – am Samstag beim 1. FC Köln gefordert. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)