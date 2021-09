TSG Hoffenheim - Mainz 05: Mainz feiert dritten Sieg in dieser Bundesligasaison

Der FSV Mainz 05 hat seinen überraschend guten Saisonstart in der Bundesliga durch einen weiteren Dreier veredelt. Die Rheinhessen gewannen am vierten Spieltag 2:0 (1:0) beim Südwest-Rivalen TSG Hoffenheim und haben dank des dritten Erfolgs in Folge bei den Kraichgauern neun Punkte auf dem Konto. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)