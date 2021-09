VfL Wolfsburg: Mark van Bommel über FC Bayern, Kahn, Kimmich

Mark van Bommel: Nein. Ich war nicht mutig und es war auch nicht zu früh. Das kam halt so. Und nur, weil ich entlassen wurde, war es längst nicht so schlecht. Natürlich sehen das die Kritiker anders. Ich habe damals ordentlich angefangen - 16 von 17 Spielen konnten wir gewinnen. Leider hat es am Ende nicht für den Gewinn der Meisterschaft gereicht, aber auch im 2. Jahr fing es gut an, da konnten wir 23 Punkte aus neun Spielen holen. Danach lief es nicht mehr. Aber das Verhältnis mit der Mannschaft war intakt. Und dann hat der Verein sich entschieden, mich zu beurlauben. So etwas passiert. Jetzt kann ich zeigen, dass ich ein guter Trainer bin. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit.