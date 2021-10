Arminia konnte 80 Prozent des Sponsoringumsatzes retten

In laufenden Saison hat das Interesse in diesem Bereich wieder stark zugenommen. "Die Vermarktung der laufenden Spielzeit verlief im Gegensatz zur vergangenen Saison äußerst gut ? natürlich auch getrieben durch den unerwarteten Klassenerhalt", so Rejek. Während das vergangene Jahr davon geprägt gewesen sei, "Kompensationsleistungen zu finden, um die vertraglich fixierten Sponsorengelder nicht zu verlieren, konnten wir in der aktuellen Periode wieder vermehrt über Inhalte und Aktivierungen von Partnerschaften sprechen", betonte er.