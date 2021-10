Borussia Mönchengladbach: Baut Adi Hütter seine Büffelherde 2.0?

Hütter sollte in seinen drei Frankfurter Jahren Wort halten. In der Tabelle der erzielten Treffer belegte die Eintracht die Ränge sieben, sechs und drei. 188 Bundesliga-Tore in 102 Partien – eine starke Bilanz. „Mut zum Risiko. Das begleitet mich bis heute“, antwortete er in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor einigen Jahren auf die Frage, was seine Hauptmotivation ist.