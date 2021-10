Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg, 2:0 (0:0)

Mit diesem Sieg zog der 1. FC Union Berlin an Wolfsburg vorbei auf Platz fünf. Die Gäste fielen auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein. Während beim VfL Wolfsburg derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat Union mit 15 Punkten gut lachen.