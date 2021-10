Bundesliga, 9. Spieltag: FC Bayern - TSG Hoffenheim 4:0

Ob Nagelsmann sich bis zum Klassiker in Gladbach frei testen kann, ist offen. Aktuell hat er sich in der Isolation ein kleines „Analysezentrum gebaut“, sagte er am Freitag, „es sieht aus wie in einem Rechenzentrum - in der Küche wohlgemerkt, damit ich einen kurzen Weg zum Tee habe“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)