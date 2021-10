Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München, 1:5 (0:5)

Die Bayern sind nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. An der Abwehr der Gäste ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst acht Gegentreffer musste der FC Bayern München bislang hinnehmen. Mit dem Sieg knüpften die Bayern an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der FCB sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Der FC Bayern München befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.