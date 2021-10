Bundesliga: BVB gewinnt ohne Haaland gegen Augsburg - Brandt und Guerreiro treffen

Das Team von Trainer Marco Rose besiegte in einer temporeichen Partie den FC Augsburg mit 3:1 und rückt somit vorübergehend bis auf einen Zähler an Tabellenführer FC Bayern München heran. Es war der vierte Sieg im vierten Heimspiel für die Westfalen, saisonübergreifend sogar der achte Bundesliga-Heimsieg in Serie. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)