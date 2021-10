Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Von der Offensive des BVB geht immense Gefahr aus. Mehr als zweimal pro Partie befördert der Angriff den Ball im Schnitt über die Linie. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? DSC Arminia Bielefeld schafft es mit fünf Zählern derzeit nur auf Platz 17, während Dortmund 13 Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt. Körperlos agierte der BVB in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (17-1-0) bestätigt. Ob sich die Arminia davon beeindrucken lässt?