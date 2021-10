Bundesliga: FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim, 4:0 (2:0)

Jamal Musiala bediente Serge David Gnabry, der in der 15. Spielminute zum 1:0 einschoss. Robert Lewandowski baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Thomas Müller zum 2:0 für den FC Bayern München in den Maschen unterbrachte (29.). Die Hintermannschaft der TSG ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 sorgten die Bayern in Minute 81. Der FC Bayern München gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (86.). Letztlich feierte der FCB gegen die TSG 1899 Hoffenheim nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.