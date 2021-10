Bundesliga: Greuther Fürth unterliegt VfL Bochum - Losilla mit entscheidendem Tor

Fürth agierte nun zielstrebiger und setzte sich kurzzeitig in der VfL-Hälfte fest. Bochum hatte einige brenzlige Momente zu überstehen und wäre beim ersten Konter in Halbzeit zwei beinahe in Führung gegangen - doch der eingewechselte Takuma Asano traf freistehend nur das Außennetz (67.). Erst Losilla erlöste die Westfalen.