Bundesliga: Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach 1:0, Richter mit Seitfallzieher-Tor

Die vierte Auswärtspleite der Saison bedeutet für die Fohlen wieder einen Rückschritt in ihrer schwankenden Entwicklung. Dementsprechend herrschte bei den Gladbachern großer Frust. „Es ist einfach ärgerlich und teilweise auch schlecht“, ärgerte sich Mittelfeldspieler Jonas Hofmann am Sky-Mikrofon. „Bis zum Tor waren wir sehr dominant. Dann geht‘s einfach nicht, dass du in so einer Situation so ein Tor fängst und einem Rückstand hinterherläufst. Das geht mir ehrlich gesagt auf den Sack.“