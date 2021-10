Bundesliga: Hertha BSC – Sport-Club Freiburg, 1:2 (0:1)

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Freiburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Der Sport-Club Freiburg bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Freiburg vier Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der Sport-Club Freiburg selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.