Bundesliga heute live: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum live im TV, Stream, Ticker

An die letzten Bundesligaduelle erinnert man sich beim Aufsteiger gern: Denn die letzten 15 hat Bochum nicht verloren. Vor 24 Jahren, am 13. September 1997, gab es mit 1:2 am legendären Bökelberg die letzte Niederlage. Eberl war da gerade nach Fürth gewechselt, aber Thomas Reis stand noch für den VfL auf dem Platz.