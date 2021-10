Bundesliga: Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz fällt verletzt aus

Die zunächst angedachte konservative Behandlung wäre in Summe nicht sinnvoll gewesen. Der Niederländer wird daher nach SPORT1-Informationen schon am Donnerstag operiert. Die Ausfallzeit wird wohl rund sechs bis acht Wochen betragen, eine Rückkehr in der Hinrunde gilt als unwahrscheinlich. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)