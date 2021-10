Bundesliga: Mainz 05 mit Auswärtssieg gegen Arminia Bielefeld

Zum Matchwinner avancierte einmal mehr Phänomen Jonathan Burkardt. Der Youngster knüpfte nahtlos an seine starke Leistung aus dem Pokalspiel an und sorgte nach einem Konter vor 19.477 Zuschauern in der Schüco-Arena mit einem Sololauf für den Siegtreffer in der 68. Minute. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)