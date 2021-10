Bundesliga: RB Leipzig im Mittelmaß nach CL-Pleite gegen Brügge?

Klar, City und PSG stellten von Beginn an die Favoriten in der Hammer-Gruppe dar. Doch RB wurde durchaus eine Lauerstellung auf einen der ersten beiden Plätze zugesprochen. Immerhin erreichten die Sachsen in der vergangenen Saison in einer ganz ähnlichen Gruppe die K.o.-Phase: hinter Paris und vor Manchester United und Istanbul Basaksehir.