Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln (Freitag, 20:30 Uhr)

Der Defensivverbund der TSG 1899 Hoffenheim präsentiert sich noch nicht sattelfest und so kassierte man bisher elf Gegentreffer. Dagegen läuft es in der Offensive mit zwölf geschossenen Toren bereits rund. Zur Entfaltung ist die TSG daheim noch nicht gekommen, was vier Punkte aus drei Partien demonstrieren. Der Gastgeber ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.