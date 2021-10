Bundesliga, VfB Stuttgart: Wahid Faghir als neuer Hoffnungsträger

Die Profi-Karriere von Wahid Faghir begann im vergangenen Sommer in seinem Geburtsort Vejle beim dort ansäßigen Boldklub. Dort hatte er mit 15 Jahren seinen ersten Profivertag unterschrieben. In seiner Premierensaison in Dänemarks zweithöchster Spielklasse kam Faghir auf drei Tore und zwei Vorlagen in zehn Spielen.