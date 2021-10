Bundesliga: VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:3

Die Fohlen bannten damit einen Fluch: Nach fast 18 Jahren siegten sie erstmals wieder beim VfL Wolfsburg. „Ich wusste das erst seit heute um 14.00 Uhr. Serien sind aber dazu dar, um gerissen zu werden und um neue zu beginnen“, sagte Gladbachs Jordan Beyer über diese lange Serie bei Sky: „Das ist Wahnsinn, ich kann es noch gar nicht in Worte fassen. Es ist schön, dass wir nach so langer Zeit wieder hier gewonnen haben. Wir freuen uns darauf zu feiern und endlich mal wieder einen Auswärtssieg in Wolfsburg zu genießen.“