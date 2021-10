Bundesliga: Wie Watzke den BVB durch einen Zufall rettete

Es ist gar nicht so lange her, da stand Borussia Dortmund vor dem Aus. Nach der Saison 2003/2004 gaben Spieler an, ihre Gehälter nicht mehr ausgezahlt zu bekommen, im Winter gab der Verein einen Schuldenstand von 118,8 Millionen Euro an. Präsident Dr. Reinhard Rauball und Hans-Joachim Watzke, zuvor Schatzmeister, übernahmen wenig später das Ruder. „Das war keine Lebensentscheidung“, blickt Watzke nun im OMR Podcast auf die größte Krise der Vereinsgeschichte zurück. (Der OMR-Podcast mit Hans-Joachim Watzke: Hier in voller Länge hören)