Eintracht Frankfurt: Ist das Glasner-Team zu abhängig von Kostic?

Schon in der Vergangenheit war der 28-Jährige für die Eintracht nicht zu ersetzen. 2018/19 war er an 25,2 Prozent, 2019/20 an 30 Prozent und 2020/21 an 29,2 Prozent der Tore beteiligt. Die Klasse von Kostic ist bestens bekannt in der Bundesliga, die Offensive profitiert seit Jahren von den Flanken, Schüssen und Tempoläufen des Linksfußes. „Wie ein Laser", sagte Sky-Experte Dietmar Hamann über dessen Qualität der Hereingaben.