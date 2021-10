FC Bayern: Holger Badstuber schwärmt von Thomas Müller

Über eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern, in welcher Funktion auch immer, sagte Badstuber: „Das ist noch in weiter Ferne. Ich habe noch so viel Spaß, Fußball zu spielen. Ich will meine Zeit im Ausland noch weiter ausreizen, um weitere persönliche Entwicklungen zu machen und die Welt aus anderen Perspektiven zu sehen. Bayern München wird immer ein Teil meines Herzens sein, dem Klub werde ich immer verbunden sein. Ob in der Zukunft, wird sich zeigen.“