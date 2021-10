FC Bayern München: Stephan Lehmann über seinen Job als Stadionsprecher

SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg spricht mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza in Folge 25 wie immer über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ab sofort immer freitags: „Plettigoal“ spricht diesmal mit Bayerns legendärem Stadionsprecher Stephan Lehmann. Zudem verrät euch Florian, was es mit dem Bayern-Interesse an Antonio Rüdiger wirklich auf sich hat und ob der Newcastle-Scheich selbst zum Hörer greift. Interessant ist auch die Enthüllung, welche zwei Bayern-Mitarbeiter Karim Adeyemi einst zum FC Chelsea holen wollten und was man beim FCB besonders am Shootingstar schätzt. Jetzt reinhören! Der SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“ ist auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.