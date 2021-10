FC Bayern: Nagelsmann fehlt gegen Hoffenheim - Toppmöller, Zembrod und Salihamidzic gefordert

Beim FC Bayern fungiert er zudem als Bindeglied zwischen den Profis und dem Bayern-Campus. Er ist auch in die Prozesse der medizinischen Abteilung involviert und berichtet an Nagelsmann. Wie Toppmöller sitzt er in der Regel in Trainingsklamotten seines Arbeitsgebers auf der Trainerbank. Mit Video-Analyst Benjamin Glück ist er während des Spiels mit einem Headset verbunden.