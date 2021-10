FC Bayern: Neues Heimtrikot für 2022/23 geleakt - Logos künftig in Schwarz?

Die gleiche Veränderung könnte es demnach auch beim Logo des Hauptsponsors geben. Dem Bericht zufolge ist noch nicht endgültig sicher, ob das Telekom-Logo künftig wie in den vergangenen Jahren in Weiß (mit schwarzem Rand) auf der Brust der Bayern abgebildet sein wird, oder ob es wie das Adidas-Logo in Schwarz (mit weißem Rand) gehalten sein wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)