FC Bayern: Niklas Süle spricht über Zukunft - Verbleib "völlig offen"

Verbleibt in München oder Abschied: Für Süle gibt es aktuell keine Tendenz. Er wolle erst einmal versuchen, das zu beeinflussen, was er beeinflussen könne. „Ich werde versuchen, komplett fit zu bleiben und gut zu spielen, wenn ich das Vertrauen des Trainers bekomme. Was dann in den nächsten Wochen oder Monaten passiert, ist völlig offen.“