FC Bayern: PK live mit Nagelsmann vor Union Berlin

„Es ist nichts in meiner Küche geflogen. In Hoffenheim habe ich mal eine Flasche geworfen, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Die Küche sieht aus wie vorher, ich hoffe, man hört die Spülmaschine nicht, die läuft gerade. Ich habe am Mittwoch aber viel rumgeschrien, die Nachbarn werden sich auch gefragt haben, was da los ist. Ich habe viel mit Hasan und Oliver Kahn geschrieben und telefoniert. Ich habe gesagt, was meine Lehren daraus sind, habe aber auch sie viel gefragt. Sie haben als Ex-Profis viel erlebt. Ich habe auch den Spielern zugehört, um zu wissen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ich werde morgen wieder ein paar Worte an das Team per Teams richten, vor der Abfahrt. Und dann werden wir hoffentlich ein gutes Auswärtsspiel machen.“