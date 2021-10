Gladbach: Youngster Joe Scally will in die Champions League

Scally: Ich wollte definitiv gut in die Vorbereitung gehen und auch genug Selbstvertrauen haben. Ich wollte zeigen, was ich kann und an meine Leistungen in der zweiten Mannschaft aus der vergangenen Saison anknüpfen. Das waren dort echt gute sechs Monate, um mich in Deutschland zu integrieren. Danach wollte ich mich unter dem neuen Trainer beweisen und wusste, dass es ein neuer Start für alle ist und ich eine Chance habe.