Haaland, Lewandowski, FC Bayern: Eintracht-Frankfurt-Ikone Jan Aage Fjörtoft im Interview

Jan Aage Fjörtoft: Die Eintracht hatte einige ehemalige Kollegen und mich gefragt, ob wir Markenbotschafter des Vereins werden wollen. Ich habe zugesagt und wollte mich in dem Amt auch praktisch betätigen. Ich baue ja schon seit über zehn Jahren Brücken zwischen Norwegen und Deutschland. Ich wohne in Norwegen, fühle mich sehr wohl in Deutschland und ich bin großer Fan von der Bundesliga und Frankfurt. Mein Plan war es, diese Beziehung zu systematisieren. Axel Hellmann (Vorstandssprecher Eintracht Frankfurt, Anm. D. Red.) hat zugesagt. Durch die Corona-Pandemie hat sich das Projekt verzögert. Aber ich wusste von Beginn an, dass Fußball auch in Sachen Medien, Kultur, Politik und Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen kann. Das Stadion ist ein super Meetingpoint. Ich habe in meiner Karriere erlebt, welche Power der Fußball ausstrahlen kann. Frankfurt als Finanzmetropole hat deshalb sehr gut zu diesem Forum gepasst.