Klaus Allofs im Interview über den Bundesliga-Meisterkampf mit dem FC Bayern

Allofs: Das hängt in erster Linie von den Bayern ab, das muss man leider so sagen. Dortmund hat viel Qualität, sie haben viele junge Spieler mit viel Talent. Aber es ist wirklich schwer, eine Konstanz wie die Bayern hinzulegen. Es hängt also besonders davon ab, ob die Bayern es bis zum Ende sehr konzentriert durchspielen oder sie auch mal schwächere Phasen haben, auch ob sie von der Champions League abgelenkt werden. So wie sie aktuell auftreten, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie es unter Julian Nagelsmann in seiner ersten Saison irgendwo locker angehen lassen.