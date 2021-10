Kölns Skhiri verletzt sich auf Länderspielreise

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss vor dem Bundesliga-Duell bei der TSG Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) um seinen Leistungsträger Ellyes Skhiri (26) bangen. Der Tunesier verletzte sich beim torlosen Remis seiner Nationalmannschaft in Mauretanien am Schienbein.