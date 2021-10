Mainz 05: Darum lehnte Thomas Tuchel Marco Rose 2009 als Co-Trainer ab

Über den Umweg Salzburg kam Rose dann in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Seit diesem Sommer steht Rose bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Am Samstag kommt es zum direkten Duell zwischen Rose und seinem Ex Klub. Die Mainzer müssen am Samstag um 15.30 Uhr bei Borussia Dortmund ran und wollen den Favoriten ärgern. (Bundesliga: Borussia Dortmund - FSV Mainz 05, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER)