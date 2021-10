Nach Trennung von van Bommel: Frontzeck übernimmt vorläufig in Wolfsburg

Der Bundesliga-Neunte hatte am Sonntag eine zeitnahe Lösung für die dauerhafte Nachfolge des Niederländers angekündigt. Denkbar erscheint eine Vorstellung des neuen Trainers am trainingsfreien Mittwoch. Nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal steht für den Champions-League-Teilnehmer erst am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen das nächste Pflichtspiel an.