SC Freiburg: Christian Streich sieht nach Elfmeterentscheidung für Leipzig Gelbe Karte - Marsch auch

Streich konnte sich auch nach dem Elfer kaum noch beruhigen, äußerte seinen Unmut lautstark gegenüber den Offiziellen und sah im Anschluss an den Strafstoß die Gelbe Karte. Auch das Stadion zeigte mit Pfiffen, was es von der Entscheidung hielt. Finanzvorstand Oliver Leki sah es genauso: „Wir haben auf der Tribüne gedacht, dass das ein bisschen wenig ist. Dabei bleibe ich jetzt auch“, sagte er in der Halbzeitpause bei Sky und ergänzte: „Natürlich hat er ihn minimal berührt, aber für mich ist das zu wenig Für einen Elfmeter.“