Thomas Müller machte Almamy Touré nach Frankfurts Sieg beim FC Bayern glücklich

Doch zunächst einmal gehen die Hessen nach ihrem Sensationssieg in München, dem ersten nach 21 Jahren, mit einer gehörigen Portion Euphorie in die Länderspielpause. Und somit auch Touré, der nach langer Verletzungspause ein ganz wichtiger Faktor für den ersten Bundesligaerfolg in dieser Saison war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)