VfB Stuttgart: Sven Mislintat über "Kaufverpflichtung" für "Lucio" Mavropanos

Die Leihgabe vom FC Arsenal erzielte mit einem starken Solo das zwischenzeitliche 2:0 (60.), nachdem er selbst nahe der Außenlinie den Ball erobert hatte. “Lasst uns nicht von Außenverteidiger sprechen, aber wenn es Richtung Lucio geht, ist es ja auch in Ordnung“, sagte Mislintat zu der Szene in Erinnerung an den legendären Brasilianer (FC Bayern, Bayer Leverkusen).