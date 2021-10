Videobeweis-Einsatz: Bundesliga-Schiedsrichter ziehen positives Zwischenfazit

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich bewertet zudem positiv, dass es bei den Referees einen Trend zur Zurückhaltung gibt. "Viele Spiele werden so geleitet, dass intensiver und körperbetonter Fußball möglich ist", sagte Fröhlich: "Es ist nicht immer möglich - aber wenn, dann wird es so praktiziert, dass es eher einen Pfiff weniger als einen zu viel gibt. So wird mehr Spielfluss ermöglicht. Dennoch bleibt ein klarer Sachverhalt natürlich ein klarer Sachverhalt."