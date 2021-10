Zum Tod von Bernd Nickel: Bayern-Legende Sepp Maier huldigt Eintracht-Ikone

Da gab es den Ede Kirschner (Eduard Kirschner, Anm. d. Red.), der zwei Jahre beim FC Bayern war. Der Trainer sagte ihm also, er solle Freistöße schießen. Da haben wir nach dem Training immer noch fleißig Freistöße geübt - und was war am Ende? Am Wochenende haute mir der Bernd Nickel wieder zwei Freistöße rein.