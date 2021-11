50+1-Regel: DFL sieht Ausnahmen für Bayer, Wolfsburg und TSG als unproblematisch

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) sieht kartellrechtliche Bedenken mit Blick auf die Bundesligisten Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim als unbegründet an - und möchte sie in einem „engen“ Dialog ausräumen. Dies geht aus einer Stellungnahme der DFL an das Bundeskartellamt im Prüfverfahren der 50+1-Regel hervor.