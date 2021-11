Als der FC Bayern 1983 den Fluch auf dem Betzenberg bannte

Am 26. November 1983 kamen sie trotzdem wieder mal vorbei, als Mitglied eines punktgleichen Spitzenquartetts. Wollten sie den Anschluss nicht verlieren, musste die Horrorserie enden. Was tun? Trainer Udo Lattek wird die Idee zugeschrieben, von der bald alle sprachen. Es hätte dem großen Motivator ähnlich gesehen, doch Fakt ist: es war Cleverle Uli Hoeneß. Der Manager ordnet an, dass man im Brasilien-Look auftreten solle. Gelbe Hemden, blaue Hosen – das war eine Modesünde par excellence und hatte nichts mit den Vereinsfarben zu tun. Die Fans kannten ihre Bayern in Rot oder in Weiß oder in diversen Kombinationen dieser Farben, aber in Gelb-Blau?