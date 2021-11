André Breitenreiter macht Schalke Vorwürfe und erzählt Sané-Anekdote

Guardiola habe ihn gefragt, ob er den deutschen Nationalspieler an seiner Stelle verpflichten würde: „Ich antwortete: Auf jeden Fall, auch wenn ich so einen Spieler niemals verlieren möchte. Von da an war mir klar, dass Pep Leroy Sané holen würde. Denn er ist ein Ausnahme-Fußballer. Er macht jede Mannschaft besser. Man muss ihn nur richtig an die Hand nehmen.“