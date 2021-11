Ballon d'Or: FC Bayern hofft auf Lewandowski-Triumph gegen Negativ-Schlagzeilen

Eine Auszeichnung für Robert Lewandowski, die zumindest zeitweise das sportliche Geschehen wieder in den Vordergrund und den Katar-Ärger in den Hintergrund rücken würde, käme da gerade recht. Der 33-Jährige knackte in der vergangenen Saison den ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller und erzielte sagenhafte 41 Saisontore.