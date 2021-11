Borussia Dortmund siegt in Wolfsburg - Haaland trifft bei BVB-Comeback

Zwar gerieten die Gäste schon in der zweiten Minute durch Wout Weghorst in Rückstand, doch in der 35. Minute gelang den Westfalen durch einen von Emre Can verwandelten Foulelfmeter der Ausgleich. Für die Führung sorgte Donyell Malen mit einem Flachschuss aus der Distanz (55.) - dann kam Haaland. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)