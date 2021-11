Bundesliga: 1. FC Köln – 1. FC Union Berlin (Sonntag, 17:30 Uhr)

Der 1. FC Köln will im Spiel gegen den 1. FC Union Berlin nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Der FC erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:2 als Verlierer im Duell mit Borussia Dortmund hervor. Die zweite Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Union gegen den FC Bayern München.