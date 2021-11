Bundesliga: 1. FC Köln - Union Berlin 2:2, Modeste mit Doppelpack

Der 33-Jährige hatte die Gastgeber zuvor per Abstauber (7.) früh in Führung gebracht. Doch Union antwortete in Person von Julian Ryerson (9.) und Grischa Prömel (45.+1). FC-Keeper Timo Horn sah bei beiden Gegentreffern nicht gut aus. Vor allem der Schuss von Prömel landete direkt neben der rechten Hand des Torwarts im Netz.