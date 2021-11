Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach, 1:1 (0:1)

Gladbach ging in der 37. Minute in Front. Zur Pause wusste Borussia Mönchengladbach eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Silvan Widmer versenkte den Ball in der 75. Minute im Netz der Borussia. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der FSV und Gladbach die Punkte teilten.