Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum 1848, 1:0 (1:0)

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Bayer 04 Leverkusen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Offensiv konnte Bayer in der Bundesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 25 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Leverkusen bei. Nach vier sieglosen Spielen ist Bayer 04 Leverkusen wieder in der Erfolgsspur.